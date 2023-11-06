«Чикаго» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У «Дэвилз» голами отметились Доусон Мерсер, Макс Уиллман, Кертис Лазарь и Майкл Маклеод. За «Блэкхокс» шайбы забросили Тейлор Холл и Райан Донато.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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