«Чикаго» дома проиграл «Нью-Джерси»

«Чикаго» потерпел поражение от «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

Российский защитник Блэкхокс" Никита Зайцев результативными действиями не отметился.

«Нью-Джерси» с 15 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 8 очков.