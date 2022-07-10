«Чикаго» на планирует делать квалификационные предложения Доминику Кубалику и Дилана Строму

«Чикаго» на планирует делать квалификационные предложения двум нападающим — Доминику Кубалику и Дилана Строму, сообщает журналист Марк Лазерус.

25-летний Стром в прошлом сезоне набрал 48 (22+26) очков в 69 матчах. По завершившемуся контракту форвард получал 3 миллиона долларов в год.

Напомним, что Стром был выбран «Аризоной» на драфте-2015 под общим 3-м номером.

26-летний Кубалик отметился 32 (15+17) очками в 78 встречах. Он получал 3,7 миллиона в год по прошлому контракту.