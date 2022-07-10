«Торонто» ведет переговоры с «Оттавой по возможному обмену голкипера Мэтта Мюррея

«Торонто» проявляет интерес к голкиперу «Оттавы» Мэтту Мюррею. Клубы активизировали переговоры относительно возможного обмена, сообщает иснайдер Эллиотт Фридман.

У 28-летнего канадца осталось два года действия контракта с кэпхитом 6,25 миллиона долларов. Он дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом», а в последние два сезона из-за травм провел только 47 матчей.

Ранее появлялась информация, что «Оттава» может обменять голкипера в «Баффало», но сам вратарь заблокировал эту сделку, отказавшись выступать за «Сэйбрс».

Отметим, что генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас ранее занимал аналогичную должность в клубе юниорской лиги Онтарио «Су Грейхаундс» и пересекался там с Мюрреем.