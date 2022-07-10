32-летний вратарь Холтби может завершить карьеру

Бывший вратарь «Вашингтона» и «Далласа» Брэйден Холтби, скорее всего, пропустит следующий сезон НХЛ, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Существует вероятность, что 32-летний голкипер вовсе может объявить о завершение карьеры. Холтби сейчас находится в статусе неограниченно свободного агента.

В прошедшем сезоне Холтби выступал за «Даллас». Он провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 91,3% бросков.

Помимо «Далласа», голкипер в НХЛ выступал за «Вашингтон» и «Ванкувер», а в составе «Кэпиталз» выиграл Кубок Стэнли 2018 году.