«Чикаго» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

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«Чикаго» дома проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

У «Уайлд» голами отличились Джейк Луккини и Маркус Фолиньо. За «Блэкхокс» забил Ник Фолиньо.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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