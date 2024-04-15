«Каролина» на выезде обыграла «Чикаго», у Свечникова две результативные передачи

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Чикаго» со счетом 4:2.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Сэт Джарвис, еще по голу забили Джордан Стаал и Себастьян Ахо, у Андрея Свечникова две результативные передачи. У «Блэкхокс» шайбы забросили Фрэнк Назар и Андреас Атанасиу.

После этого матча «Каролина» со 111 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Чикаго» с 51 очками — на 15-й строчке «Запада».