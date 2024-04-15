Свечников признан второй звездой матча с «Чикаго»

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Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2).

24-летний россиянин сделал две результативные передачи. Первой звездой признан форвард «Харрикейнз» Сэт Джарвис, оформивший дубль. Третья звезда — нападающий «Блэкхокс» Фрэнк Назар, забивший гол.

В текущем сезоне Свечников провел 59 матчей, в которых набрал 52 (19+33) очка.