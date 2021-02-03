Буллит Свечникова принес «Каролине» победу над «Чикаго»

«Каролина» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б). «Харрикейнз» одержали пятую победу кряду.

Российский нападающий Андрей Свечников открыл счет в этой встрече. Также он стал автором победного буллита.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Каролина» — 3:4 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Свечников — 5 (Фегеле, Стаал), 3:51 — 0:1. Фегеле — 1 (Стаал, Шей), 14:46 — 0:2. Курашев — 4 (бол., Зутер, Кубалик), 17:58 — 1:2. Кейн — 5 (Дебринкэт), 19:42 — 2:2. Трочек — 5 (Нидеррайтер, Пеши), 46:50 — 2:3. Стром — 4 (Дебринкэт, Кубалик), 53:21 — 3:3.

Победный буллит: Свечников.

Вратари: Ланкинен — Раймер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (15+9+6+3) — 41 (9+10+17+5).

Наши: Задоров (19.26/1/-1) — Свечников (17.39/6/+2).

3 февраля. Чикаго. United Center.