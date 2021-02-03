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Григоренко признан третьей звездой матча «Коламбус» — «Даллас»

06:56
3 февраля. «Коламбус» — «Даллас» - 3:6. Фото nhl.com
3 февраля. «Коламбус» — «Даллас» - 3:6. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Даллас» (3:6). Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Блю Джэкетс» Михаил Григоренко, отметившийся голом и голевой передачей.

Второй звездой стал Джейми Бенн из «Старз», забросивший шайбу и сделавший две голевые передачи, а возглавил тройку его одноклубник Джо Павелски, набравший 4 (2+2) очка.

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