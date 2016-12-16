"Чикаго" хочет вернуть Шалунова из "Сибири"

Генеральный менеджер "Чикаго" Стэн Боумэн хочет вернуть в команду нападающего Максима Шалунова, сообщает The Athletic. Права на россиянина, выступающего сейчас в составе "Сибири", принадлежат "Блэкхокс". В клубе НХЛ считают Шалунова самым перспективным из игроков, находящихся вне команды. В этом сезоне форвард провел 29 матчей в КХЛ, в которых набрал 30 (16+14) очков.
"Чикаго" выбрал Шалунова на драфте в 2013 году . Перед сезоном он провел подготовку в лагере "Блэкхокс", но не попал в состав команды. Клуб отпарвил его в команду АХЛ "Рокфорд АйсХогс". В КХЛ вернулся в 2014 году.
Дядя Джордж
24 года почти, куда уж тянуть. Парень со способностями, есть шанс что в НХЛ раскроется полностью
15:43 17 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
ЛОЛ)) В Чикаге посмотрели, как русские за еду играют. Почесали репу. Потом посмотрели, как 12-миллионные кейно-тейвзы играют. Почесали репу. И поняли, что че-то они упускают))
00:57 17 декабря