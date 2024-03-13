«Чикаго» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2. «Дакс» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Чикаго» набрал 41 очко и поднялся на 15-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке — 49 очков.