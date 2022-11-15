Четыре российских хоккеиста попали в список претендентов на включение в Зал славы в 2023 году
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвал потенциальных претендентов на включение в Зал славы хоккея в 2023 году.
В список были включены четыре российских хоккеиста — Сергей Гончар (доступен к выбору с 2018 года), Александр Мальцев (с 1987), Борис Михайлов (с 1984) и Александр Могильный (с 2009).
Также в число потенциальных кандидатов пресс-служба НХЛ, включила Кори Кроуфорда, Хенрика Лундквиста, Джастина Уильямса. Из тех, кто может претендовать на попадание в Зал уже не в первый раз, в список вошли Дженнифер Боттерилл, Род Бринд'Амор, Карен Бай-Дитц, Меган Дюгган, Патрик Элиас, Кертис Джозеф, Реджи Лич, Крис Осгуд, Каролин Оулетт, Дэвид Пойль, Джереми Реник, Кит Ткачук, Пьер Туржен и Хенрик Зеттерберг.
Голосование на включение в Зал славы пройдет в июне следующего года.
Последним из российских хоккеистов в Зал хоккейной славы вошел Сергей Зубов. Также туда попали Анатолий Тарасов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Александр Якушев.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|15
|12
|3
|24
|2
|Айлендерс
|17
|11
|6
|22
|3
|Каролина
|16
|10
|6
|21
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|16
|6
|Вашингтон
|17
|7
|10
|16
|7
|Питтсбург
|15
|6
|9
|15
|8
|Коламбус
|14
|4
|10
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|14
|2
|28
|2
|Торонто
|16
|8
|8
|19
|3
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|17
|4
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|5
|Монреаль
|15
|8
|7
|17
|6
|Флорида
|15
|8
|7
|17
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|14
|8
|Оттава
|15
|5
|10
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|2
|Даллас
|15
|9
|6
|19
|3
|Колорадо
|14
|8
|6
|17
|4
|Миннесота
|15
|7
|8
|16
|5
|Чикаго
|15
|6
|9
|15
|6
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|7
|Нэшвилл
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|14
|6
|8
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|13
|3
|26
|2
|Лос-Анджелес
|18
|10
|8
|21
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|16
|6
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|7
|Ванкувер
|16
|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|15
|4
|11
|9
|16.11
|03:00
|
Баффало – Ванкувер
|- : -
|16.11
|03:00
|
Коламбус – Филадельфия
|- : -
|16.11
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|- : -
|16.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|- : -
|16.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|- : -
|16.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|- : -
|16.11
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|- : -
|16.11
|06:00
|
Анахайм – Детройт
|- : -
|16.11
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|14
|25
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|16
|12
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|16
|12
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|9
|1.80
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08