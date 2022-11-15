Четыре российских хоккеиста попали в список претендентов на включение в Зал славы в 2023 году

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвал потенциальных претендентов на включение в Зал славы хоккея в 2023 году.

В список были включены четыре российских хоккеиста — Сергей Гончар (доступен к выбору с 2018 года), Александр Мальцев (с 1987), Борис Михайлов (с 1984) и Александр Могильный (с 2009).

Также в число потенциальных кандидатов пресс-служба НХЛ, включила Кори Кроуфорда, Хенрика Лундквиста, Джастина Уильямса. Из тех, кто может претендовать на попадание в Зал уже не в первый раз, в список вошли Дженнифер Боттерилл, Род Бринд'Амор, Карен Бай-Дитц, Меган Дюгган, Патрик Элиас, Кертис Джозеф, Реджи Лич, Крис Осгуд, Каролин Оулетт, Дэвид Пойль, Джереми Реник, Кит Ткачук, Пьер Туржен и Хенрик Зеттерберг.

Голосование на включение в Зал славы пройдет в июне следующего года.

Последним из российских хоккеистов в Зал хоккейной славы вошел Сергей Зубов. Также туда попали Анатолий Тарасов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Александр Якушев.