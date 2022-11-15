Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

15 ноября, 22:40

Беттмэн — о темнокожем экс-хоккеисте в Зале славы: «Он не сыграл в НХЛ в силу отвратительных причин»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о введении экс-форварда ямайского происхождения Херба Карнеги в Зал хоккейной славы.

Карнеги был включен в него в категории строителей, куда попадают тренеры, менеджеры, меценаты и другие люди, оказавшие важное влияние на развитие хоккея.

«Хотя Херб Карнеги был достаточно талантлив, он никогда не играл в НХЛ, никогда не представлял свою страну на чемпионатах мира или Олимпиадах — в силу отвратительных и неприемлемых причин. Мы должны гарантировать, что никто и никогда не будет чувствовать себя нежелательной персоной в хоккее — независимо от цвета кожи, веры или места рождения», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Карнеги после завершения хоккейной карьеры в 1953 году основал хоккейную школу Future Aces, одну из первых в Канаде. Канадский хоккеист ямайского происхождения считается лучшим темнокожим игроком среди тех, кто не выходил на лед в матчах НХЛ.

Карьера Карнеги получила признание, когда в 2001 году он был включен в Зал спортивной славы Канады, в 2014 году — в Зал спортивной славы Онтарио.

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
12
4
Читайте также
Скандалы Роналду, магия Хвичи и рывок «Арсенала»: события осени в еврофутболе
«Вали на все четыре стороны». Силовой форвард поссорился с тренером главной сенсации КХЛ
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Братья Седины, Альфредссон и Луонго вошли в Зал хоккейной славы

Четыре российских хоккеиста попали в список претендентов на включение в Зал славы в 2023 году
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 15 12 3 24
2 Айлендерс 17 11 6 22
3 Каролина 16 10 6 21
4 Рейнджерс 17 8 9 19
5 Филадельфия 15 7 8 16
6 Вашингтон 17 7 10 16
7 Питтсбург 15 6 9 15
8 Коламбус 14 4 10 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 14 2 28
2 Торонто 16 8 8 19
3 Тампа-Бэй 15 8 7 17
4 Детройт 15 7 8 17
5 Монреаль 15 8 7 17
6 Флорида 15 8 7 17
7 Баффало 15 7 8 14
8 Оттава 15 5 10 11
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 14 9 5 19
2 Даллас 15 9 6 19
3 Колорадо 14 8 6 17
4 Миннесота 15 7 8 16
5 Чикаго 15 6 9 15
6 Аризона 15 6 9 13
7 Нэшвилл 15 6 9 13
8 Сент-Луис 14 6 8 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 16 13 3 26
2 Лос-Анджелес 18 10 8 21
3 Сиэтл 16 8 8 19
4 Эдмонтон 16 9 7 18
5 Калгари 15 7 8 16
6 Сан-Хосе 17 5 12 13
7 Ванкувер 16 4 12 11
8 Анахайм 15 4 11 9
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
16.11 03:00
Баффало – Ванкувер
 - : -
16.11 03:00
Коламбус – Филадельфия
 - : -
16.11 03:00
Монреаль – Нью-Джерси
 - : -
16.11 03:00
Питтсбург – Торонто
 - : -
16.11 03:00
Тампа-Бэй – Даллас
 - : -
16.11 03:00
Флорида – Вашингтон
 - : -
16.11 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 - : -
16.11 06:00
Анахайм – Детройт
 - : -
16.11 06:00
Вегас – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 32
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 28
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 14 25
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 16 12
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 16 12
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 9 1.80
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 13 1.96
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 11 2.08
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости