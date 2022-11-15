Беттмэн — о темнокожем экс-хоккеисте в Зале славы: «Он не сыграл в НХЛ в силу отвратительных причин»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о введении экс-форварда ямайского происхождения Херба Карнеги в Зал хоккейной славы.

Карнеги был включен в него в категории строителей, куда попадают тренеры, менеджеры, меценаты и другие люди, оказавшие важное влияние на развитие хоккея.

«Хотя Херб Карнеги был достаточно талантлив, он никогда не играл в НХЛ, никогда не представлял свою страну на чемпионатах мира или Олимпиадах — в силу отвратительных и неприемлемых причин. Мы должны гарантировать, что никто и никогда не будет чувствовать себя нежелательной персоной в хоккее — независимо от цвета кожи, веры или места рождения», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Карнеги после завершения хоккейной карьеры в 1953 году основал хоккейную школу Future Aces, одну из первых в Канаде. Канадский хоккеист ямайского происхождения считается лучшим темнокожим игроком среди тех, кто не выходил на лед в матчах НХЛ.

Карьера Карнеги получила признание, когда в 2001 году он был включен в Зал спортивной славы Канады, в 2014 году — в Зал спортивной славы Онтарио.