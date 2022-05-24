Василевский вышел на второе место по количеству побед в решающих матчах плей-офф НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил шатаут в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды».

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счетом 2:0.

Эта победа стала для Василевского 12-й при девяти поражениях в решающих играх серии плей-офф НХЛ. Первое место по этому показателю занимает вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери (16 побед и 29 поражений).

«Тампа» выиграла серию — 4-0 и вышла в финал Восточной конференции, где встретится с победителем пары «Каролина» — «Рейнджерс» (2-1 в серии).