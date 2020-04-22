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Чем займется Овечкин после завершения карьеры

20:45
Александр Овечкин (справа). Фото nhl.com
Александр Овечкин (справа). Фото nhl.com
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что после завершения карьеры в НХЛ он думает о возвращении в Россию. Российский форвард выступает в составе «Кэпиталз» с 2005 года (с перерывом на локаут).

— Я еще не задумывался над тем, что я буду делать после окончания карьеры. Возможно, поработаю генеральным менеджером. Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом, — сказал Овечкин в прямом эфире Instagram с генеральным менеджером сборной России по баскетболу Светланой Абросимовой.

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