Чем займется Овечкин после завершения карьеры

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что после завершения карьеры в НХЛ он думает о возвращении в Россию. Российский форвард выступает в составе «Кэпиталз» с 2005 года (с перерывом на локаут).

— Я еще не задумывался над тем, что я буду делать после окончания карьеры. Возможно, поработаю генеральным менеджером. Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом, — сказал Овечкин в прямом эфире Instagram с генеральным менеджером сборной России по баскетболу Светланой Абросимовой.