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Чечелев подписал контракт с «Калгари»

01:33
Даниил Чечелев. Фото Instagram
Даниил Чечелев. Фото Instagram
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«Калгари» объявил о подписании контракта с российским голкипером Даниилом Чечелевым. 20-летний хоккеист подписал соглашение игрока АХЛ. Он будет играть за «Стоктон Хит».

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Рязань» в ВХЛ и фарм-клуб «Витязя» в МХЛ «Русские Витязи». В ВХЛ он отыграл 21 матч (2,58 пропущенных гола в среднем за игру), в МХЛ — 19 (2,49).

Напомним, «Калгари» выбрал Чечелева в четвертом раунде драфта 2020 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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