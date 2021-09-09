Чечелев подписал контракт с «Калгари»

«Калгари» объявил о подписании контракта с российским голкипером Даниилом Чечелевым. 20-летний хоккеист подписал соглашение игрока АХЛ. Он будет играть за «Стоктон Хит».

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Рязань» в ВХЛ и фарм-клуб «Витязя» в МХЛ «Русские Витязи». В ВХЛ он отыграл 21 матч (2,58 пропущенных гола в среднем за игру), в МХЛ — 19 (2,49).

Coming over to North America!#Flames prospect Daniil Chechelev has been signed to an AHL contract: https://t.co/03ZfLM9ao5 pic.twitter.com/8vA2smaq8g — Calgary Flames (@NHLFlames) September 8, 2021

Напомним, «Калгари» выбрал Чечелева в четвертом раунде драфта 2020 года.