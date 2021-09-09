«Колорадо» подписал Анисимова
01:55
«Колорадо» подписал контракт с нападающим Артемом Анисимовым. Как сообщает CapFriendly, с 33-летним россиянином подписано пробное соглашение (PTO).
Отметим, что клубы имеют право подписывать контракты такого типа в любое время в течение сезона при условии, что после завершения PTO игрок подпишет обычный контракт.
В прошлом сезоне Анисимов играл за «Оттаву», набрав 9 (2+7) очков в 19 матчах.
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