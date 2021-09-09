Кросби успешно сделана операция на запястье
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в среду, 8 сентября, успешно перенес операцию на запястье. Как сообщает пресс-служба клуба, 34-летний канадец пропустит начало тренировочного лагеря и, как ожидается, будет отсутствовать как минимум 6 недель.
«Это не новая травма для Сида. Он переживал ее годами. После всех минимально инвазивных вариантов и долгих обсуждений было решено, что операция в его интересах», — отметил генеральный менеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл.Кросби с 2005 года выступает за «Питтсбург». На его счету 1325 (486+839) очков в 1039 матчах.
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