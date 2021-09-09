Кросби успешно сделана операция на запястье

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в среду, 8 сентября, успешно перенес операцию на запястье. Как сообщает пресс-служба клуба, 34-летний канадец пропустит начало тренировочного лагеря и, как ожидается, будет отсутствовать как минимум 6 недель.

«Это не новая травма для Сида. Он переживал ее годами. После всех минимально инвазивных вариантов и долгих обсуждений было решено, что операция в его интересах», — отметил генеральный менеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл.

Penguins captain Sidney Crosby underwent a successful wrist procedure today.



Crosby will miss the start of training camp and is expected to be sidelined for a minimum of six weeks.



Full details: https://t.co/Vi8y0UWzQF pic.twitter.com/rT2emh9pE4 — Pittsburgh Penguins (@penguins) September 8, 2021

Кросби с 2005 года выступает за «Питтсбург». На его счету 1325 (486+839) очков в 1039 матчах.