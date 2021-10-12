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Бывший защитник «Йокерита» дисквалифицирован в НХЛ, так как отказался ехать в фарм-клуб «Коламбуса»

12 октября, 21:11
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«Коламбус» выставил защитника Микко Лехтонена на безусловный драфт отказов. Клуб планирует выкупить контракт хоккеиста, сообщает журналист Брайан Хеджер.

«Жакеты» отправили финна в фарм-клуб, однако хоккеист отказался ехать в «Кливленд». За это он уже дисквалифицирован клубом.

27-летний финн оказался в стане «Блю Джэкетс» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Торонто». Он успел провести в общей сложности в регулярном чемпионате 26 матчей и сделать 6 голевых передач.

Напомним, что в 2020 году Лехтонен уезжал в НХЛ из «Йокерита» в статусе самого результативного защитника КХЛ. В сезоне-2019/20 он стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах он забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора
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