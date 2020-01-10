Бывший вратарь «Далласа»: «Смотреть за Дацюком было одно наслаждение, но не играть против него»

Бывший вратарь «Далласа» Марти Турко вспомнил знаменитый гол, который он пропустил от нападающего «Детройта» Павла Дацюка.

— Хочу сказать две вещи. Первое — я всегда плохо играл против «Детройта», и если кто-то и должен был сделать со мной нечто подобное, то пусть это будет Павел. Дацюк — волшебник, — приводит слова Турко Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.

Второе — он сделал это в игре, а не в серии буллитов, так что... У меня тогда был тяжелый период в карьере. Павел выскочил на меня, показал движение, я дернулся в одну сторону, а он оказался в другой и еще так здорово поднял шайбу. Я никогда не видел такое движение до него. Он как бы катился вперед и при этом двигался спиной назад. Смотреть за ним было одно наслаждение, но не играть против него.