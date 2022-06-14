Женщина-тренер будет работать в лагере развития «Рейнджерс»

Женщина-тренер Джессика Кэмпбелл будет работать в лагере развития «Рейнджерс», сообщает пресс-служба клуба. Лагерь развития будет проходить летом после завершения сезона.

Кэмпбелл была ассистентом главного тренера сборной Германии на чемпионате мира 2022 года, проходившего в Финляндии. Она стала первой в истории женщиной, которая вошла в тренерский штаб команды-участницы чемпионата мира.

Во время игровой карьеры Кэмпбелл провела три сезона в CWHL. Она выиграла Кубок Кларксона в 2016 году. До этого она выступала на университетском уровне.