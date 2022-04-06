Гретцки выбрал между Макдэвидом и Драйзайтлем

Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки поделился мыслями по поводу выступлений нападающих «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля в текущем сезоне НХЛ.

«Это просто мое личное мнение, и я могу ошибаться, но с моей точки зрения, «Харт Трофи» — это приз для MVP, а «Тед Линдсей Эворд» — для самого выдающегося игрока. Это два разных трофея. Я думаю, что стать обладателем «Тед Линдсей Эворд», за которого голосуют игроки, труднее, потому что игроки время от времени говорят: «Нам нужны перемены». Подсознательно. «У этого парня был отличный год, хотя, возможно, тот другой парень лучше, я выбираю этого парня». «Тед Линдсей Эворд» труднее забирать постоянно.

Выбрать главного претендента на звание MVP в «Эдмонтоне» между Макдэвидом и Драйзайтлем? Это очень сложно, потому что они оба очень ценны для своей команды. Это сложно. Леон делает так много хороших вещей для «Ойлерз». Важные вбрасывания, важные голы. Коннор электрический. Он ведет игру. Они оба стоят друг на друга, верно? Это сложно, потому что они оба такие классные игроки», — цитирует Гретцки The Athletic.

25-летний канадец становился обладателем «Харт Мемориал Трофи» два раза — в 2017 и в 2021 году. «Тед Линдсей Эворд» Макдэвид выигрывал в 2017, 2018 и 2021 году.

26-летний немец становился обладателем обеих наград в 2020 году.

Макдэвид в текущем сезоне набрал 106 очков (41+65) в 70 матчах. Драйзайтль — 101 очко (50+51), сыграв такое же количество матчей.