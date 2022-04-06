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Сегодня, 15:04

Защитник «Нэшвилла» Йоси побил рекорд XXI века по результативности среди игроков обороны

Защитник «Нэшвилла» Йоси набрал 84 очка в сезоне и побил рекорд результативности НХЛ
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси.
Фото Global Look Press

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (6:2) забил гол и сделал две результативные передачи.

В нынешнем сезоне швейцарец набрал уже 84 (19+65) очка, что стало лучшим результатом среди защитников в XXI веке. Йоси превзошел канадца Брента Бернса из «Сан-Хосе», который три года назад остановился на отметке 83 (16+67) балла. Роман делит 37-е место в истории лиги с Рэем Бурком, рекорд — 139 очков в сезоне-1970/71 установил Бобби Орр.

Лучшие бомбардиры-защитники в XXI веке

Игрок

Команда

Сезон

И

О (Г+П)

Роман Йоси

Нэшвилл

2021/22

67

84 (19+65)

Брент Бернс

Сан-Хосе

2018/19

82

83 (16+67)

Эрик Карлссон

Оттава

2015/16

82

82 (16+66)

Никлас Лидстрем

Детройт

2005/06

80

80 (16+64)

Брайан Лич

Рейнджерс

2000/01

82

79 (21+58)

Эрик Карлссон

Оттава

2011/12

81

78 (19+59)

Брент Бернс

Сан-Хосе

2016/17

82

76 (29+47)

Майк Грин

Вашингтон

2009/10

75

76 (19+57)

Брент Бернс

Сан-Хосе

2015/16

82

75 (27+48)

Кайл Макар

Колорадо

2021/22

66

75 (24+51)

Джон Карлсон

Вашингтон

2019/20

69

75 (15+60)

Уже в следующем матче Йоси может выйти на первое место в истории «Нэшвилла» по набранным очкам за один регулярный чемпионат. Пока швейцарец проигрывает одно очко результату Пола Карии, который был установлен в сезоне-2005/06. Продолжают движение вверх и партнеры Романа по нынешнему составу «хищников»: Мэтт Дюшен занимает четвертое место, Филип Форсберг — седьмое.

Лучшие бомбардиры «Нэшвилла» за один сезон

Игрок

Страна

Сезон

И

О (Г+П)

Пол Кария

Канада

2005/06

82

85 (31+54)

Роман Йоси

Швейцария

2021/22

67

84 (19+65)

Пол Кария

Канада

2006/07

82

76 (24+52)

Мэтт Дюшен

Канада

2021/22

65

72 (36+36)

Джей Пи Дюмон

Канада

2007/08

80

72 (29+43)

Джейсон Арнотт

Канада

2007/08

79

72 (28+44)

Филип Форсберг

Швеция

2021/22

56

70 (38+32)

Стив Салливан

Канада

2005/06

69

68 (31+37)

Скотт Уокер

Канада

2003/04

75

67 (25+42)

Джей Пи Дюмон

Канада

2006/07

82

66 (21+45)

Для Швейцарии результат Йоси, безусловно, лучший в истории. Никогда ранее соотечественникам Романа не удавалось добраться даже до отметки 70 очков. Предыдущий рекорд установил в сезоне-2018/19 Тимо Майер, принявший участие в 66 голевых атаках «Сан-Хосе».

Лучшие результаты швейцарских игроков в НХЛ

Игрок

Команда

Сезон

И

О (Г+П)

Роман Йоси

Нэшвилл

2021/22

67

84 (19+65)

Тимо Майер

Сан-Хосе

2021/22

64

68 (31+37)

Тимо Майер

Сан-Хосе

2018/19

78

66 (30+36)

Роман Йоси

Нэшвилл

2019/20

69

65 (16+49)

Марк Штрайт

Монреаль

2007/08

81

62 (13+49)

Кевин Фиала

Миннесота

2021/22

69

61 (23+38)

Роман Йоси

Нэшвилл

2015/16

81

61 (14+47)

Нино Нидеррайтер

Миннесота

2016/17

82

57 (25+32)

Марк Штрайт

Айлендерс

2008/09

74

56 (16+40)

Роман Йоси

Нэшвилл

2018/19

82

56 (15+41)

Роман Йоси
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 98
2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 69 37 32 84
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Тампа-Бэй 69 43 26 93
4 Бостон 70 44 26 93
5 Детройт 70 27 43 63
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 69 39 30 88
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 69 41 28 91
2 Эдмонтон 71 41 30 87
3 Лос-Анджелес 72 38 34 86
4 Вегас 71 39 32 82
5 Ванкувер 70 32 38 74
6 Анахайм 71 28 43 68
7 Сан-Хосе 69 29 40 67
8 Сиэтл 69 22 47 50
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11.04
6.04 02:00
Баффало – Каролина
 4 : 2
6.04 02:00
Монреаль – Оттава
 3 : 6
6.04 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
1 : 3
6.04 02:00
Питтсбург – Колорадо
 4 : 6
6.04 02:00
Филадельфия – Коламбус
 2 : 4
6.04 02:00
Флорида – Торонто
 7 : 6 ОТ
6.04 02:30
Детройт – Бостон
 5 : 3
6.04 03:00
Нэшвилл – Миннесота
 6 : 2
6.04 03:30
Даллас – Айлендерс
3 : 2
6.04 05:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 1 : 2 ОТ
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 106
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 71 47
И КН
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Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

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Рейнджерс

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Якоб Маркстрем

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