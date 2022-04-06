Защитник «Нэшвилла» Йоси побил рекорд XXI века по результативности среди игроков обороны
Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (6:2) забил гол и сделал две результативные передачи.
В нынешнем сезоне швейцарец набрал уже 84 (19+65) очка, что стало лучшим результатом среди защитников в XXI веке. Йоси превзошел канадца Брента Бернса из «Сан-Хосе», который три года назад остановился на отметке 83 (16+67) балла. Роман делит 37-е место в истории лиги с Рэем Бурком, рекорд — 139 очков в сезоне-1970/71 установил Бобби Орр.
Лучшие бомбардиры-защитники в XXI веке
|
Игрок
|
Команда
|
Сезон
|
И
|
О (Г+П)
|
Роман Йоси
|
Нэшвилл
|
2021/22
|
67
|
84 (19+65)
|
Брент Бернс
|
Сан-Хосе
|
2018/19
|
82
|
83 (16+67)
|
Эрик Карлссон
|
Оттава
|
2015/16
|
82
|
82 (16+66)
|
Никлас Лидстрем
|
Детройт
|
2005/06
|
80
|
80 (16+64)
|
Брайан Лич
|
Рейнджерс
|
2000/01
|
82
|
79 (21+58)
|
Эрик Карлссон
|
Оттава
|
2011/12
|
81
|
78 (19+59)
|
Брент Бернс
|
Сан-Хосе
|
2016/17
|
82
|
76 (29+47)
|
Майк Грин
|
Вашингтон
|
2009/10
|
75
|
76 (19+57)
|
Брент Бернс
|
Сан-Хосе
|
2015/16
|
82
|
75 (27+48)
|
Кайл Макар
|
Колорадо
|
2021/22
|
66
|
75 (24+51)
|
Джон Карлсон
|
Вашингтон
|
2019/20
|
69
|
75 (15+60)
Уже в следующем матче Йоси может выйти на первое место в истории «Нэшвилла» по набранным очкам за один регулярный чемпионат. Пока швейцарец проигрывает одно очко результату Пола Карии, который был установлен в сезоне-2005/06. Продолжают движение вверх и партнеры Романа по нынешнему составу «хищников»: Мэтт Дюшен занимает четвертое место, Филип Форсберг — седьмое.
Лучшие бомбардиры «Нэшвилла» за один сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Сезон
|
И
|
О (Г+П)
|
Пол Кария
|
Канада
|
2005/06
|
82
|
85 (31+54)
|
Роман Йоси
|
Швейцария
|
2021/22
|
67
|
84 (19+65)
|
Пол Кария
|
Канада
|
2006/07
|
82
|
76 (24+52)
|
Мэтт Дюшен
|
Канада
|
2021/22
|
65
|
72 (36+36)
|
Джей Пи Дюмон
|
Канада
|
2007/08
|
80
|
72 (29+43)
|
Джейсон Арнотт
|
Канада
|
2007/08
|
79
|
72 (28+44)
|
Филип Форсберг
|
Швеция
|
2021/22
|
56
|
70 (38+32)
|
Стив Салливан
|
Канада
|
2005/06
|
69
|
68 (31+37)
|
Скотт Уокер
|
Канада
|
2003/04
|
75
|
67 (25+42)
|
Джей Пи Дюмон
|
Канада
|
2006/07
|
82
|
66 (21+45)
Для Швейцарии результат Йоси, безусловно, лучший в истории. Никогда ранее соотечественникам Романа не удавалось добраться даже до отметки 70 очков. Предыдущий рекорд установил в сезоне-2018/19 Тимо Майер, принявший участие в 66 голевых атаках «Сан-Хосе».
Лучшие результаты швейцарских игроков в НХЛ
|
Игрок
|
Команда
|
Сезон
|
И
|
О (Г+П)
|
Роман Йоси
|
Нэшвилл
|
2021/22
|
67
|
84 (19+65)
|
Тимо Майер
|
Сан-Хосе
|
2021/22
|
64
|
68 (31+37)
|
Тимо Майер
|
Сан-Хосе
|
2018/19
|
78
|
66 (30+36)
|
Роман Йоси
|
Нэшвилл
|
2019/20
|
69
|
65 (16+49)
|
Марк Штрайт
|
Монреаль
|
2007/08
|
81
|
62 (13+49)
|
Кевин Фиала
|
Миннесота
|
2021/22
|
69
|
61 (23+38)
|
Роман Йоси
|
Нэшвилл
|
2015/16
|
81
|
61 (14+47)
|
Нино Нидеррайтер
|
Миннесота
|
2016/17
|
82
|
57 (25+32)
|
Марк Штрайт
|
Айлендерс
|
2008/09
|
74
|
56 (16+40)
|
Роман Йоси
|
Нэшвилл
|
2018/19
|
82
|
56 (15+41)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|45
|25
|98
|2
|Рейнджерс
|71
|45
|26
|96
|3
|Питтсбург
|71
|41
|30
|92
|4
|Вашингтон
|69
|37
|32
|84
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|71
|33
|38
|72
|7
|Филадельфия
|70
|22
|48
|55
|8
|Нью-Джерси
|70
|24
|46
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|70
|45
|25
|96
|3
|Тампа-Бэй
|69
|43
|26
|93
|4
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|5
|Детройт
|70
|27
|43
|63
|6
|Баффало
|71
|26
|45
|63
|7
|Оттава
|69
|26
|43
|58
|8
|Монреаль
|70
|19
|51
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|69
|39
|30
|88
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Даллас
|69
|40
|29
|83
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|69
|41
|28
|91
|2
|Эдмонтон
|71
|41
|30
|87
|3
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|4
|Вегас
|71
|39
|32
|82
|5
|Ванкувер
|70
|32
|38
|74
|6
|Анахайм
|71
|28
|43
|68
|7
|Сан-Хосе
|69
|29
|40
|67
|8
|Сиэтл
|69
|22
|47
|50
|6.04
|02:00
|
Баффало – Каролина
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|3 : 6
|6.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 3
|6.04
|02:00
|
Питтсбург – Колорадо
|4 : 6
|6.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|2 : 4
|6.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|7 : 6 ОТ
|6.04
|02:30
|
Детройт – Бостон
|5 : 3
|6.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 2
|6.04
|03:30
|
Даллас – Айлендерс
|3 : 2
|6.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|106
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|71
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|55
|2.16