Защитник «Нэшвилла» Йоси побил рекорд XXI века по результативности среди игроков обороны

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (6:2) забил гол и сделал две результативные передачи.

В нынешнем сезоне швейцарец набрал уже 84 (19+65) очка, что стало лучшим результатом среди защитников в XXI веке. Йоси превзошел канадца Брента Бернса из «Сан-Хосе», который три года назад остановился на отметке 83 (16+67) балла. Роман делит 37-е место в истории лиги с Рэем Бурком, рекорд — 139 очков в сезоне-1970/71 установил Бобби Орр.

Лучшие бомбардиры-защитники в XXI веке

Игрок Команда Сезон И О (Г+П) Роман Йоси Нэшвилл 2021/22 67 84 (19+65) Брент Бернс Сан-Хосе 2018/19 82 83 (16+67) Эрик Карлссон Оттава 2015/16 82 82 (16+66) Никлас Лидстрем Детройт 2005/06 80 80 (16+64) Брайан Лич Рейнджерс 2000/01 82 79 (21+58) Эрик Карлссон Оттава 2011/12 81 78 (19+59) Брент Бернс Сан-Хосе 2016/17 82 76 (29+47) Майк Грин Вашингтон 2009/10 75 76 (19+57) Брент Бернс Сан-Хосе 2015/16 82 75 (27+48) Кайл Макар Колорадо 2021/22 66 75 (24+51) Джон Карлсон Вашингтон 2019/20 69 75 (15+60)

Уже в следующем матче Йоси может выйти на первое место в истории «Нэшвилла» по набранным очкам за один регулярный чемпионат. Пока швейцарец проигрывает одно очко результату Пола Карии, который был установлен в сезоне-2005/06. Продолжают движение вверх и партнеры Романа по нынешнему составу «хищников»: Мэтт Дюшен занимает четвертое место, Филип Форсберг — седьмое.

Лучшие бомбардиры «Нэшвилла» за один сезон

Игрок Страна Сезон И О (Г+П) Пол Кария Канада 2005/06 82 85 (31+54) Роман Йоси Швейцария 2021/22 67 84 (19+65) Пол Кария Канада 2006/07 82 76 (24+52) Мэтт Дюшен Канада 2021/22 65 72 (36+36) Джей Пи Дюмон Канада 2007/08 80 72 (29+43) Джейсон Арнотт Канада 2007/08 79 72 (28+44) Филип Форсберг Швеция 2021/22 56 70 (38+32) Стив Салливан Канада 2005/06 69 68 (31+37) Скотт Уокер Канада 2003/04 75 67 (25+42) Джей Пи Дюмон Канада 2006/07 82 66 (21+45)

Для Швейцарии результат Йоси, безусловно, лучший в истории. Никогда ранее соотечественникам Романа не удавалось добраться даже до отметки 70 очков. Предыдущий рекорд установил в сезоне-2018/19 Тимо Майер, принявший участие в 66 голевых атаках «Сан-Хосе».

Лучшие результаты швейцарских игроков в НХЛ