Бывший нападающий «Оттавы» Тирни подписал минимальный контракт с «Флоридой»

«Флорида» подписала контракт с бывшим нападающим «Оттавы» Крисом Тирни. Соглашение рассчитано на один год, сообщает TSN.

Контракт с 28-летним игроком является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, в АХЛ — 400 тысяч.

В минувшем сезоне он выступал за «Оттаву» и набрал 18 (6+12) очков в 70 матчах при полезности «минус 12».

Отметим, что его средняя зарплата по прошлому 3-летнему контракту, подписанному с «Сенаторз» в 2019 году, составляла 3,5 миллионов долларов за сезон.