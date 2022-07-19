Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 17:00

Бывший нападающий «Оттавы» Тирни подписал минимальный контракт с «Флоридой»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Флорида» подписала контракт с бывшим нападающим «Оттавы» Крисом Тирни. Соглашение рассчитано на один год, сообщает TSN.

Контракт с 28-летним игроком является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, в АХЛ — 400 тысяч.

В минувшем сезоне он выступал за «Оттаву» и набрал 18 (6+12) очков в 70 матчах при полезности «минус 12».

Отметим, что его средняя зарплата по прошлому 3-летнему контракту, подписанному с «Сенаторз» в 2019 году, составляла 3,5 миллионов долларов за сезон.

Крис Тирни
ХК Оттава Сенаторз
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Шпинат: польза и вред для организма
«Теперь надо учиться жить заново». Как Романцев и все легенды «Спартака» прощались с Георгием Ярцевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Калгари» обратился в арбитраж НХЛ по поводу контракта с Ткачаком

Бывший голкипер «Вашингтона» Ванечек заключил трехлетний контракт с «Нью-Джерси»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости