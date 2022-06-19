Купер: «Даже не задумывался о том, чтобы поменять Василевского. Не думаю, что он бы ушел со льда, если бы я решил убрать его»

Главный тренер «Тампы» Купер объяснил, почему не стал менять Василевского во втором матче против «Колорадо»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер объяснил, почему не стал менять вратаря Андрея Василевского во втором матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (0:7).

Россиянин установил личный антирекорд, впервые в карьере пропустив 7 шайб за одну игру в плей-офф.

«Я даже не задумывался о том, чтобы заменить Андрея. Василевский — лучший вратарь в мире. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Даже если бы я решил заменить его, то не думаю, что он бы согласился уйти со льда. В нем живет дух соперничества, поэтому он — лучший в своем деле», — приводит официальный сайт НХЛ слова Купера.

«Тампа» проигрывает «Колорадо» в серии со счетом 0-2. Третий матч состоится 21 июня, начало — в 3.00 (мск).