Кожевников считает, что в финальной серии Кубка Стэнли все решит третья игра

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Колорадо» над «Тампой-Бэй» во втором матче финала Кубка Стэнли (7:0).

«Не знаю, что случилось с «Тампой». У них все время что-то случается, идут по графику. Посмотрим, что будет в третьей игре, которая решит все. «Колорадо» — очень хорошая команда. Сложилось впечатление, что в этом матче играл только «Колорадо». У «Тампы» уже есть опыт — не первый раз горят 2:0. Третья игра все решит», — сказал Кожевников «СЭ».

Также Кожевников оценил результативность Ничушкина в этой встрече.

«Этот плей-офф для него сильнейший. Он мужик и всегда был им. Раньше не получалось, а в этом году собрался и проводит лучший сезон в своей карьере», — добавил Кожевников «СЭ».

«Колорадо» ведет в серии против «Тампы» со счетом 2-0. Третья игра серии состоится 21 июня, начало — в 3.00 (мск).