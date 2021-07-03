Бывший главный тренер сборной России оценил игру Кучерова в финале Кубка Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» победу «Тампы-Бэй» над «Монреалем» (6:3) в третьем матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 3-0.

«Тампа» показывает тот результат, на который она сегодня готова. Ничего тут удивительного нет. В команде много наших талантливых и умных ребят, которые показывают хороший и результативный хоккей. Команда спокойно может закончить серию со счетом 4-0. Кучеров мальчик, чтобы прогресс показывать? Он уже готовый игрок с большой буквы. Играет на высоком уровне, поэтому никакого прогресса нет. У Никиты в начале сезона были потеряны очки, никакой разницы нет. Я не думаю, что он гоняется за какой-то разницей. У них идет борьба за Кубок Стэнли, поэтому все направленно именно туда. Финал определит, какие голы будут дороже", — сказал Плющев «СЭ».

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в этой встрече забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам. Следующая игра серии состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.