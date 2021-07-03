Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бывший главный тренер сборной России оценил игру Кучерова в финале Кубка Стэнли

11:24
Теги:

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» победу «Тампы-Бэй» над «Монреалем» (6:3) в третьем матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 3-0.

3&nbsp;июля. &laquo;Монреаль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тампа-Бэй&raquo;&nbsp;&mdash; 3:6. Никита Кучеров забрасывает шайбу в&nbsp;ворота Кэри Прайса.Финал — легкая прогулка? «Тампа» уверенно идет ко второму подряд Кубку Стэнли

«Тампа» показывает тот результат, на который она сегодня готова. Ничего тут удивительного нет. В команде много наших талантливых и умных ребят, которые показывают хороший и результативный хоккей. Команда спокойно может закончить серию со счетом 4-0. Кучеров мальчик, чтобы прогресс показывать? Он уже готовый игрок с большой буквы. Играет на высоком уровне, поэтому никакого прогресса нет. У Никиты в начале сезона были потеряны очки, никакой разницы нет. Я не думаю, что он гоняется за какой-то разницей. У них идет борьба за Кубок Стэнли, поэтому все направленно именно туда. Финал определит, какие голы будут дороже", — сказал Плющев «СЭ».

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров в этой встрече забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам. Следующая игра серии состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Опрос

проголосовало: 9463
Все опросы
Кто выиграет Кубок Стэнли-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

История Ярмоленко: 30 миллионов от «Зенита», отказ Китаю, сравнение со Смоловым и интервью на русском языке
Почему Украина отказалась от помощи РФ в спасении рыбаков
"Ничего не предвещало": коллеги шокированы смертью Николая Сличенко
Винодел прокомментировал приостановку поставок шампанского Moet Hennessy
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей