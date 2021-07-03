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Хедман рассказал, что «Тампа» исправила в своей игре в третьем матче с «Монреалем»

09:58
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Защитник «Тампы» Виктор Хедман рассказал, что его команде удалось изменить в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (6:3).

«В предыдущем матче мы позволили «Монреалю» задавить нас в собственной зоне в том числе потому, что плохо контролировали отскоки. Сегодня мы намного лучше зачищали эти отскоки, но нам и форварды с этим сильно помогли, вывозя шайбу и позволяя вовремя меняться. Так, собственно, и нужно играть на выезде — не застревая подолгу в собственной зоне», — приводит официальный сайт НХЛ слова Хедмана.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0. Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kucherov-prodolzhaet-perepisyvat-kubkovuyu-istoriyu/c-325562132

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Иван Торопцев все материалы автора

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