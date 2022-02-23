Бывший генменеджер «Анахайма» стал скаутом «Калгари»

Бывший генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей получил работу в «Калгари». Он стал одним из скаутов клуба, сообщает The Athletic.

Будучи игроком Мюррей выступал за «Чикаго» вместе с нынешним главным тренером «Огоньков» Дэррилом Саттером.

Напомним, что 10 ноября 2021 года Боб Мюррей покинул посты исполнительного вице-президента и генменеджера «Дакс» по итогам расследования его профессионального поведения.