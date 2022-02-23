Тротц похвалил Сорокина за игру в матче с «Сиэтлом»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц похвалил вратаря Илью Сорокина за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:2).

«Игра была для него непростой, потому что в первые 30 минут работы у него было немного. Но в последние 20 минут мы обеспечили его работой вдоволь.



Игра вратаря заключается в том, чтобы делать ключевые сэйвы в ключевые моменты. И сегодня он нам это обеспечил», — приводит официальный сайт НХЛ слова Тротца.

Сорокин отразил 23 из 25 бросков по своим воротам в игре против «Сиэтла» и одержал 16-ю победу в сезоне.