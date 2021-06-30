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Буре — о вручении «Колдер Трофи» Капризову: «Это предпосылка к тому, чтобы стать звездой»

14:44
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Двукратный олимпийский призер и финалист Кубка Стэнли Павел Буре считает вручение приза «Колдер Трофи» форварду «Миннесоты» Кириллу Капризову предпосылкой к звездному будущему игрока.

Кирилл Капризов (в&nbsp;центре) стал обладателем &laquo;Колден Трофи&raquo;.Награды НХЛ: Капризов — лучший новичок сезона, а Василевского прокатили мимо приза лучшему вратарю

«То, что он получил приз лучшему новичку, — конечно, предпосылка к тому, чтобы стать звездой. Но надо видеть, куда стремиться, потому что звезда должна забивать по 50 голов за сезон. Я думаю, что Кириллу это по силам», — приводит ТАСС слова Буре.

«Колдер Трофи» — награда, ежегодно вручаемая игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба Национальной хоккейной лиги.

24-летний Капризов в текущем сезоне набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф у него семь матчей и три (2+1) очка.

«Миннесота» заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, в плей-офф клуб в серии первого раунда проиграл «Вегасу» со счетом 3:4.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11786055

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