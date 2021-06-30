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ЦСКА поздравил Капризова со званием лучшего новичка сезона в НХЛ

12:46
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ЦСКА в Twitter поздравил форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, который стал обладателем «Колдер Трофи».

«Кирилл Капризов стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона НХЛ. Кирилл стал восьмым россиянином в истории, выигравшим приз лучшему новичку. Поздравляем Кирилла и желаем еще больше побед в дальнейшем!» — говорится в сообщении.

Капризов выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год и стал обладателем Кубка Гагарина.

24-летний Капризов в текущем сезоне набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф у него семь матчей и три (2+1) очка.

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Сергей Разин все материалы автора

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