ЦСКА поздравил Капризова со званием лучшего новичка сезона в НХЛ
ЦСКА в Twitter поздравил форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, который стал обладателем «Колдер Трофи».
«Кирилл Капризов стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона НХЛ. Кирилл стал восьмым россиянином в истории, выигравшим приз лучшему новичку. Поздравляем Кирилла и желаем еще больше побед в дальнейшем!» — говорится в сообщении.
Капризов выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год и стал обладателем Кубка Гагарина.
24-летний Капризов в текущем сезоне набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф у него семь матчей и три (2+1) очка.
Кирилл Капризов стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона @NHL.— ХК ЦСКА Москва (@hccska) June 30, 2021
Кирилл стал восьмым россиянином в истории, выигравшим приз лучшему новичку.
Поздравляем Кирилла и желаем еще больше побед в дальнейшем! pic.twitter.com/1FfdTwbnHn
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