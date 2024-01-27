Бучневич в матче с «Сиэтлом» забросил 15-ю шайбу в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

28-летний россиянин забросил шайбу на 42-й минуте встречи и сделал счет 3:3. Он набирает очки в трех из четырех последних игр.

На данный момент на счету Бучневича 36 (15+21) очков в 45 матчах сезона.