«Сиэтл» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сиэтл» — 4:3.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «блюзменов» 3 (2+1) очка набрал Павел Бучневич, забив победный гол, еще по шайбе забросили Оскар Сундквист и Роберт Томас. У «Кракен» отличились Брайан Думулин, Оливер Бьоркстранд и Ээли Толванен.

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