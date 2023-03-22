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Сегодня, 09:00

Бучневич — о новом правиле КХЛ: «По мне так это «шляпа»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об особенностях игры центральным нападающим, а также подверг критике новое правило КХЛ, разрешающее атакующей команде выбрать один из двух кругов в зоне атаке для процедуры вбрасывания.

— В КХЛ частенько возникают претензии к арбитрам на точке. То слишком долго, то начинает придираться к игрокам. Как в НХЛ с этим?

— За правилами расстановки следят. Но они не всех касаются. Например, элитные центральные могут и ногу неправильно поставить. А что сделаешь? К ним меньше претензий — проявление уважения к игрокам. Говоришь об этом лайнсменам, а они: «Хорошо, в следующий раз проследим внимательнее». Да ни за чем они следить не будут. А если о КХЛ говорить, то я слышал, что с этого сезона у вас совершенно дурацкое правило, когда атакующая команда выбирает сторону, где происходит розыгрыш шайбы.

— Нормальное правило. Атакующая команда получает преимущество, все для увеличения результативности.

— По мне так это «шляпа».

— Почему?

— Представьте, что в НХЛ вы стоите против Патриса Бержерона. И он выбирает сильную сторону. Да плюс арбитр, который уважает форварда «Бостона», и у тебя нет никакого рычага, чтобы выиграть вбрасывания. 75 процентов на то, что ты проиграешь вбрасывание!

— Конечно.

— И в чем смысл? Пусть судьи назначают сторону, а то получается, что у одной команды более серьезное преимущество. Тренер выпустит соответствующего форварда, тот выиграет. У хоккеистов, которые идут под бросок, выше риск получить травму.

— Напомню, что у нас тут нет Бержерона.

— И все равно мне это не очень нравится. Наверное, потому у Корбэна Найта и 70 процентов, раз он берет только с удобной стороны.

Ранее Бучневич рассказал, как адаптируется к игре центральным нападающим в «Сент-Луисе».

Павел Бучневич. «После обмена русских ребят совсем не то, что было раньше». Бучневич — о сезоне и перестройке «Сент-Луиса»
Павел Бучневич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 46 23 100
2 Нью-Джерси 71 45 26 98
3 Рейнджерс 71 41 30 92
4 Айлендерс 72 37 35 82
5 Питтсбург 70 34 36 78
6 Вашингтон 72 33 39 74
7 Филадельфия 70 26 44 64
8 Коламбус 70 22 48 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 70 54 16 113
2 Торонто 70 42 28 93
3 Тампа-Бэй 72 42 30 90
4 Флорида 71 36 35 79
5 Оттава 71 34 37 73
6 Баффало 70 33 37 72
7 Детройт 70 31 39 71
8 Монреаль 71 28 43 62
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 71 38 33 90
2 Миннесота 71 41 30 90
3 Колорадо 69 41 28 88
4 Виннипег 72 40 32 83
5 Нэшвилл 69 35 34 78
6 Сент-Луис 70 31 39 68
7 Аризона 71 27 44 65
8 Чикаго 70 24 46 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 71 44 27 94
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 71 40 31 88
4 Сиэтл 70 39 31 85
5 Калгари 72 32 40 79
6 Ванкувер 70 31 39 67
7 Анахайм 71 23 48 56
8 Сан-Хосе 71 19 52 53
Результаты / календарь
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
22.03 02:00
Рейнджерс – Каролина
 2 : 3
22.03 02:00
Филадельфия – Флорида
 6 : 3
22.03 02:00
Нью-Джерси – Миннесота
 1 : 2 ОТ
22.03 02:00
Вашингтон – Коламбус
 6 : 7 ОТ
22.03 02:00
Баффало – Нэшвилл
 3 : 7
22.03 02:00
Бостон – Оттава
 2 : 1
22.03 02:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 3 : 2
22.03 02:30
Айлендерс – Торонто
 7 : 2
22.03 03:00
Виннипег – Аризона
 2 : 1
22.03 03:00
Сент-Луис – Детройт
 2 : 3 Б
22.03 03:30
Даллас – Сиэтл
 4 : 5 ОТ
22.03 05:00
Ванкувер – Вегас
 3 : 4
22.03 05:00
Анахайм – Калгари
 1 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 136
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 106
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 72 100
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 58
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 70 48
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 69 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 43 1.94
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 33 2.00
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 30 2.20
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