Бучневич — о новом правиле КХЛ: «По мне так это «шляпа»

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об особенностях игры центральным нападающим, а также подверг критике новое правило КХЛ, разрешающее атакующей команде выбрать один из двух кругов в зоне атаке для процедуры вбрасывания.

— В КХЛ частенько возникают претензии к арбитрам на точке. То слишком долго, то начинает придираться к игрокам. Как в НХЛ с этим?

— За правилами расстановки следят. Но они не всех касаются. Например, элитные центральные могут и ногу неправильно поставить. А что сделаешь? К ним меньше претензий — проявление уважения к игрокам. Говоришь об этом лайнсменам, а они: «Хорошо, в следующий раз проследим внимательнее». Да ни за чем они следить не будут. А если о КХЛ говорить, то я слышал, что с этого сезона у вас совершенно дурацкое правило, когда атакующая команда выбирает сторону, где происходит розыгрыш шайбы.

— Нормальное правило. Атакующая команда получает преимущество, все для увеличения результативности.

— По мне так это «шляпа».

— Почему?

— Представьте, что в НХЛ вы стоите против Патриса Бержерона. И он выбирает сильную сторону. Да плюс арбитр, который уважает форварда «Бостона», и у тебя нет никакого рычага, чтобы выиграть вбрасывания. 75 процентов на то, что ты проиграешь вбрасывание!

— Конечно.

— И в чем смысл? Пусть судьи назначают сторону, а то получается, что у одной команды более серьезное преимущество. Тренер выпустит соответствующего форварда, тот выиграет. У хоккеистов, которые идут под бросок, выше риск получить травму.

— Напомню, что у нас тут нет Бержерона.

— И все равно мне это не очень нравится. Наверное, потому у Корбэна Найта и 70 процентов, раз он берет только с удобной стороны.

Ранее Бучневич рассказал, как адаптируется к игре центральным нападающим в «Сент-Луисе».