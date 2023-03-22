Бучневич — об игре в центре: «Лучшие в мире видят, что перед ними новичок»
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился своим опытом смены амплуа. Крайний нападающий часть сезона играет в центре.
— Судя по вашей статистике в последних матчах, вы если и переживаете из-за неудачного сезона команды, то где-то внутри. Стали четвертым игроком в истории «Блюз» с результативной серией из 11 матчей. Дважды делали хет-трик, да и вообще теперь выглядите главной звездой «Сент-Луиса».
— Но это не так. Стараюсь показывать то, что умею, не очень сильно поменялся. Но вы же знаете, что в последних матчах я выхожу на позиции центрального форварда.
— Конечно. И, кажется, очень хорошо адаптировались.
— У нас очень мало центральных, вот меня и перевели.
— Насколько я помню, вы играли на позиции центрального в «Алмазе».
— Да, десять лет уже прошло. После этого был исключительно крайним. Но вы не путайте игру в МХЛ и игру в НХЛ.
— На вбрасываниях проблема?
— По-разному. В недавнем матче выиграл только два из тринадцати, но были игры, когда я брал 70 процентов на «точке». Игра на игру не приходится, так как есть слишком много факторов, о которых вы даже не подозреваете.
— Да никто от вас наверняка и не требует гроссмейстерского показателя в 55 процентов выигранных вбрасываний.
— Но я работаю над этим. Со мной много занимается помощник главного тренера, много времени уделяем этому элементу. Обидно проигрывать на «точке». Если что-то не пошло, проигрываешь в своей зоне, то потом еще сорок секунд проходит, прежде чем шайбу отберешь. Злиться начинаешь, ведь становишься не столь полезным на льду.
— Свои фишки на вбрасываниях уже появились?
— Пока нет, но я еще учусь. Думаю, что дело в практике. Рано или поздно ты начинаешь понимать, что делает противник, как этому стоит противодействовать. Так-то все на «точке» действуют более или менее одинаково, и в ход идут какие-то хитрости. Где-то на опережение играешь, например, или блокируешь клюшку. Я еще пытаюсь разобраться во всех премудростях.
— Вы ведь теперь выходите на «точку» против лучших центральных мира.
— И они быстро разбираются, что перед ними новичок. Мы тут играли с «Вашингтоном», я вставал на вбрасывание против Бэкстрема, и он удивлял меня какими-то штуками, которых я до этого не видел. Все, что мне остается, — учиться, и как можно быстрее.
В сезоне-2022/23 Бучневич набрал 62 (23+39) очка в 54 матчах за «Сент-Луис».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|69
|46
|23
|100
|2
|Нью-Джерси
|71
|45
|26
|98
|3
|Рейнджерс
|71
|41
|30
|92
|4
|Айлендерс
|72
|37
|35
|82
|5
|Питтсбург
|70
|34
|36
|78
|6
|Вашингтон
|72
|33
|39
|74
|7
|Филадельфия
|70
|26
|44
|64
|8
|Коламбус
|70
|22
|48
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|70
|54
|16
|113
|2
|Торонто
|70
|42
|28
|93
|3
|Тампа-Бэй
|72
|42
|30
|90
|4
|Флорида
|71
|36
|35
|79
|5
|Оттава
|71
|34
|37
|73
|6
|Баффало
|70
|33
|37
|72
|7
|Детройт
|70
|31
|39
|71
|8
|Монреаль
|71
|28
|43
|62
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|71
|38
|33
|90
|2
|Миннесота
|71
|41
|30
|90
|3
|Колорадо
|69
|41
|28
|88
|4
|Виннипег
|72
|40
|32
|83
|5
|Нэшвилл
|69
|35
|34
|78
|6
|Сент-Луис
|70
|31
|39
|68
|7
|Аризона
|71
|27
|44
|65
|8
|Чикаго
|70
|24
|46
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|71
|44
|27
|94
|2
|Лос-Анджелес
|71
|41
|30
|92
|3
|Эдмонтон
|71
|40
|31
|88
|4
|Сиэтл
|70
|39
|31
|85
|5
|Калгари
|72
|32
|40
|79
|6
|Ванкувер
|70
|31
|39
|67
|7
|Анахайм
|71
|23
|48
|56
|8
|Сан-Хосе
|71
|19
|52
|53
|22.03
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|2 : 3
|22.03
|02:00
|
Филадельфия – Флорида
|6 : 3
|22.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Миннесота
|1 : 2 ОТ
|22.03
|02:00
|
Вашингтон – Коламбус
|6 : 7 ОТ
|22.03
|02:00
|
Баффало – Нэшвилл
|3 : 7
|22.03
|02:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 1
|22.03
|02:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|3 : 2
|22.03
|02:30
|
Айлендерс – Торонто
|7 : 2
|22.03
|03:00
|
Виннипег – Аризона
|2 : 1
|22.03
|03:00
|
Сент-Луис – Детройт
|2 : 3 Б
|22.03
|03:30
|
Даллас – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
|22.03
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|3 : 4
|22.03
|05:00
|
Анахайм – Калгари
|1 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|136
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|106
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|72
|100
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|58
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|70
|48
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|69
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|43
|1.94
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|33
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.20