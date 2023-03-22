Бучневич — об обмене русских из «Сент-Луиса»: «Раньше я мог выговориться»

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил свои чувства после обмена из команды россиян, которые выиграли с ней Кубок Стэнли: Владимира Тарасенко, перешедшего в «Рейнджерс», и Ивана Барбашева, сейчас играющего за «Вегас».

— Русская речь теперь реже звучит в раздевалке?

— Конечно, сейчас совсем не то, что было раньше. Да, у нас есть Алексей Торопченко, поднимают Никиту Александрова, но все-таки это молодые ребята. С Владимиром и Иваном общались гораздо чаще. Не скажу, что у меня проблема, но раньше мог выговориться.

— Вы сами в свое время были обменяны, видели, как меняют других хоккеистов. Успели с кем-то попрощаться из друзей или все было очень быстро? Я слышал, кто-то даже успевал вечеринки устраивать, пусть и небольшие.

— Вечеринки?

— Без фанатизма.

— Какие уж тут вечеринки-то? Все же быстро происходит. Например, Райана О'Райли обменяли в выходной. Единственное, что он сделал, так это написал в общий чат. Владимира обменяли после паузы на Матч звезд. Нас только собрали, я прихожу в раздевалку, а там Тарасенко с новостью об обмене. Он обошел ребят, всех поблагодарил за работу. Вечером мы, русские ребята, съездили в аэропорт, проводили. До отлета было всего пять часов, не так много времени. К Барбашеву успел заехать, когда пришла новость об обмене. Но это не вечеринка была, там тоже до самолета несколько часов оставалось, а нужно было решить много вопросов.

Бучневич выступает за «Сент-Луис» с сезона-2021/22. В сезоне-2022/23 он набрал 62 (23+29) очка в 54 матчах за команду.