Бучневич: «Нам повезло, что мы забили и заставили «Айлендерс» открыться»

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:0).

«Против этой команды особенно важно забивать как можно раньше, потому что, если вы позволите им забить, они ужесточат защиту, и уже трудно будет забросить им». Мы поняли это, и нам повезло, что мы забили и заставили их открыться, а остальное пришло", — приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ.