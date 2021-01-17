Бучневич: «Нам повезло, что мы забили и заставили «Айлендерс» открыться»
07:52
Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:0).
«Против этой команды особенно важно забивать как можно раньше, потому что, если вы позволите им забить, они ужесточат защиту, и уже трудно будет забросить им». Мы поняли это, и нам повезло, что мы забили и заставили их открыться, а остальное пришло", — приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ.
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