Брылин рассказал, как «Нью-Джерси» действовал против лидеров «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ
Российский тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин заявил, что игроки команды специально не готовились сдерживать в матчах плей-офф НХЛ лидеров «Рейнджерс».
«Специально мы не пытались их закрыть или делать что-то подобное. Просто понимали, что, когда эти игроки на льду, нужно быть предельно внимательными, потому что это топовые хоккеисты лиги, им нельзя давать времени и места, нужно минимизировать те шансы, которые они получат. Их исполнительское мастерство позволяет решить исход каждой игры. Нам это удалось. Понятно, что дома мы пытались подстраивать игру под их лидеров, выпускать под них определенные звенья и пары защитников, но такого четкого наложения не было. Мы считаем, что у нас все четыре звена могут играть против основных троек соперников, и в этом плане мы полностью доверяем игрокам», — приводит ТАСС слова Брылина.
В первом раунде плей-офф НХЛ «Нью-Джерси» обыграл в серии «Рейнджерс» (4-3), а во втором раунде уступил «Каролине» (1-4).
В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с «Флоридой». Первый матч между командами пройдет 18 мая.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|18.05
|02:00
|
Каролина – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|13
|19
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|18
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|13
|9
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|6
|1.80
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96