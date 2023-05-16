Четыре российских игрока продолжат участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2023

В НХЛ завершился второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли-2023. В полуфинале плей-офф сыграют «Вегас» — «Даллас» и «Каролина» — «Флорида».

Таким образом, среди российских игроков борьбу за Кубок Стэнли продолжают два голкипера — Сергей Бобровский из «Флориды» и Петр Кочетков из «Каролины», а также два форварда — Иван Барбашев («Вегас») и Евгений Дадонов («Даллас»).

В составе «Вегаса» также есть российский нападающий Павел Дорофеев, но он не принимал участия в плей-офф. Для еще одного российского форварда Андрея Свечникова из «Каролину» сезон был завершен досрочно из-за травмы колена.

Ранее НХЛ опубликовала расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли.