Бриндамор прокомментировал победу над «Тампой» в третьем матче серии

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (3:2 ОТ).

«Я всегда горжусь командой. Что бы с ними ни случилось, они находят способ фокусироваться на игре и просто делать свою работу. Сегодня это и произошло», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 5 июня и начнется в 23:00 мск.