Бриндамор прокомментировал победу над «Тампой» в третьем матче серии
10:16
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (3:2 ОТ).
«Я всегда горжусь командой. Что бы с ними ни случилось, они находят способ фокусироваться на игре и просто делать свою работу. Сегодня это и произошло», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Счет в серии 2-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 5 июня и начнется в 23:00 мск.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю