Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Рейнджерс» подписали контракт с Лундквистом

09:59
Нильс Лунквист. Фото ХК «Лулео»
Нильс Лунквист. Фото ХК «Лулео»
Теги:

Защитник Нильс Лундквист подписал контракт с «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 21-летним игроком сборной Швеции рассчитано на три года. Лундквист был выбран «Рейнджерс» в первом раунде под 28-м номером на драфте НХЛ-2018

Минувший сезон Лундквист провел в составе «Лулео». В 52 матчах Шведской хоккейной лиги он набрал 32 (14+18) очка. На текущем чемпионате мира Лундквист провел пять игр и набрал 5 (1+4) очков.

Читайте также

Россия обыграла США в Лиге наций
Чемпионат мира по хоккею-2021: результаты матчей 1/4 финала, Россия — Канада и другие игры
Тарасенко рассказал об атмосфере в раздевалке сборной после поражения от Канады
«В Риге нам с Филимоновым так и не дали рабочую визу. Сказали: «Были бы вы американцами — сложностей бы не возникло». Интервью Варламова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд