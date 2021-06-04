«Рейнджерс» подписали контракт с Лундквистом
09:59
Защитник Нильс Лундквист подписал контракт с «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 21-летним игроком сборной Швеции рассчитано на три года. Лундквист был выбран «Рейнджерс» в первом раунде под 28-м номером на драфте НХЛ-2018
Минувший сезон Лундквист провел в составе «Лулео». В 52 матчах Шведской хоккейной лиги он набрал 32 (14+18) очка. На текущем чемпионате мира Лундквист провел пять игр и набрал 5 (1+4) очков.
The future just got even brighter. ?— New York Rangers (@NYRangers) June 3, 2021
Welcome to #NYR, Nils! pic.twitter.com/3WKPRpT4mV
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