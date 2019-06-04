Брэндон Карло: "У Хары изо рта шла кровь. Он едва мог говорить"

Защитник "Бостона" Брэндон Карло​ прокомментировал состояние здоровья капитана команды Здено Хары​, которому после неудачного рикошета шайба попала в область рта. 42-летний словак получил травму во втором периоде четвертого матча с "Сент-Луисом" ​(2:4)​, но после получения медицинской помощи вернулся на скамейку запасных.

– Это показывает его лидерские качества, – цитирует Карло русскоязычный сайт НХЛ. – У него изо рта шла кровь. Не знаю всего, что у него там произошло, но он едва мог говорить. Его лидерство на другом уровне. Это человек, который стоит за нас горой.

В регулярном чемпионате НХЛ Здено Хара провел 62 матча и набрал 14 (5+9) результативных баллов при показателе полезности "+22". В плей-офф защитник принял участие в 20 встречах и отметился 5 (1+4) очками.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков​