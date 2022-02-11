Брэд Маршан: «Это был глупый поступок. Но заслуживал ли он дисквалификации?»

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан прокомментировал свою дисквалификацию в 6 матчей Национальной хоккейной лиги.

«Это был глупый поступок? Без сомнения. Я этого не отрицаю. Я не должен был этого совершать. Но заслуживал ли он дисквалификации? Не думаю.

Я не мог травмировать Джерри в этом эпизоде. Он был хорошо защищен. Шесть матчей дисквалификации — это только история прошлых нарушений. Не этого момента», — приводит слова Маршана TSN.

Нынешняя дисквалификация стала самой длительной для Маршана, которого ранее по итогам двух эпизодов отстраняли на пять матчей. Помимо дисквалификаций, Маршана пять раз наказывали штрафами. Сумма всех его штрафов и невыплаченных из-за дисквалификаций денег в общей сложности составляет 1,4 миллиона долларов.