"Бостон" выиграл у "Вашингтона" впервые за 5 лет

"Бостон" одержал победу над "Вашингтоном" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 1:0. Для "Брюинз" это первая победа над "Кэпиталз" почти за пять лет. Последний раз им это удалось сделать 29 марта 2014 года, безвыигрышная серия прервалась после 14 матчей.

Единственную шайбу в матче забросил Давид Крейчи. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не набрал очков и пока не смог выйти в лидеры среди российских бомбардиров в НХЛ. На данный момент у них с Сергеем Федоровым по 1179 очков.

В таблице Восточной конференции "Бостон" поднялся на четвертое место, а "Вашингтон" опустился на седьмое.