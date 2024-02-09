Гол Кузьменко принес «Калгари» победу над «Нью-Джерси»
«Калгари» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Флэймз» одержали третью победу подряд.
Победную шайбу забросил российский нападающий Андрей Кузьменко, который на прошлой неделе был обменян из «Ванкувера».
«Калгари» набрал 43 очка и занимает 10-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 11-й строчке в Восточной конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Калгари» — 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
Голы: Палат — 7 (Братт, Хишир), 15:39 — 1:0. Баклунд — 11 (Манджапане, Коулмэн), 18:10 — 1:1. Зари — 12 (Кадри, Поспишил), 23:53 — 1:2. Руни — 1 (Хэнифин, Танев), 42:55 — 1:3. Хишир — 13 (мен., Братт), 44:02 — 2:3. Кузьменко — 10 (Хэнифин, Зари), 49:56 — 2:4. Палат — 8 (Миллер, Братт), 53:46 — 3:4. Манджапане — 10 (п.в.), 58:26 — 3:5.
Вратари: Ванечек (57:52 — 58:26) — Маркстрем (18:19 — 18:44).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 40 (12+11+17) — 30 (10+10+10).
Наши: — - Кузьменко (16.08/1/0).
9 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16374 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|51
|32
|19
|67
|2
|Каролина
|50
|29
|21
|63
|3
|Филадельфия
|52
|27
|25
|60
|4
|Айлендерс
|51
|22
|29
|56
|5
|Питтсбург
|47
|23
|24
|53
|6
|Нью-Джерси
|49
|25
|24
|53
|7
|Вашингтон
|49
|22
|27
|51
|8
|Коламбус
|50
|16
|34
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|32
|19
|73
|2
|Флорида
|51
|32
|19
|68
|3
|Торонто
|49
|26
|23
|60
|4
|Тампа-Бэй
|52
|27
|25
|59
|5
|Детройт
|50
|26
|24
|58
|6
|Монреаль
|50
|21
|29
|50
|7
|Баффало
|50
|22
|28
|48
|8
|Оттава
|47
|20
|27
|42
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|31
|20
|68
|2
|Колорадо
|52
|32
|20
|68
|3
|Виннипег
|49
|30
|19
|65
|4
|Сент-Луис
|49
|26
|23
|54
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|50
|22
|28
|49
|8
|Чикаго
|51
|14
|37
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|51
|34
|17
|73
|2
|Вегас
|51
|30
|21
|66
|3
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|59
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|53
|6
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|7
|Анахайм
|50
|18
|32
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|9.02
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|5 : 2
|9.02
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|4 : 2
|9.02
|03:00
|
Бостон – Ванкувер
|4 : 0
|9.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Калгари
|3 : 5
|9.02
|03:00
|
Филадельфия – Виннипег
|4 : 1
|9.02
|04:00
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|6 : 2
|9.02
|05:00
|
Аризона – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|51
|87
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|52
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|75
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|41
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|51
|38
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|18
|1.88