Гол Кузьменко принес «Калгари» победу над «Нью-Джерси»

«Калгари» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Флэймз» одержали третью победу подряд.

Победную шайбу забросил российский нападающий Андрей Кузьменко, который на прошлой неделе был обменян из «Ванкувера».

«Калгари» набрал 43 очка и занимает 10-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 11-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Калгари» — 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Голы: Палат — 7 (Братт, Хишир), 15:39 — 1:0. Баклунд — 11 (Манджапане, Коулмэн), 18:10 — 1:1. Зари — 12 (Кадри, Поспишил), 23:53 — 1:2. Руни — 1 (Хэнифин, Танев), 42:55 — 1:3. Хишир — 13 (мен., Братт), 44:02 — 2:3. Кузьменко — 10 (Хэнифин, Зари), 49:56 — 2:4. Палат — 8 (Миллер, Братт), 53:46 — 3:4. Манджапане — 10 (п.в.), 58:26 — 3:5.

Вратари: Ванечек (57:52 — 58:26) — Маркстрем (18:19 — 18:44).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 40 (12+11+17) — 30 (10+10+10).

Наши: — - Кузьменко (16.08/1/0).

9 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16374 зрителя.