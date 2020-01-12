«Бостон» в овертайме обыграл «Айлендерс», Варламов отразил 30 бросков

«Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата в овертайме уступили «Бостону» — 2:3. В составе хозяев 30 бросков из 33 отразил Семен Варламов. Победный гол на счету Патриса Бержерона.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Мэйфилд — 5 (Барзал, Добсон), 4:36 — 1:0. Дебраск — 14 (Бьорк, Макэвой), 28:33 — 1:1. Мур — 2 (Хейнен, Койл), 45:48 — 1:2. Барзал — 17 (Бэйли), 49:33 — 2:2. Бержерон — 19 (бол., Краг, Раск), 61:33 — 2:3.

Вратари: Варламов — Раск.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 37 (14+11+12+0) — 33 (5+11+14+3).

Наши: — - -.

12 января. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.