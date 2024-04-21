«Бостон» обыграл «Торонто» в первом матче серии, Самсонов пропустил четыре шайбы
«Бостон» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Торонто» со счетом 5:1.
В составе «Брюинз» 3 (2+1) очка набрал Джейк Дебраск, еще по шайбе забросили Джон Бичер, Брендон Карло и Трент Фредерик. У «Мэйпл Ливз» гол на счету Давида Кампфа, вратарь Илья Самсонов отразил 19 бросков из 23.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 23 апреля.
НХЛ
Плей-офф. Первый раунд
«Бостон» — «Торонто» — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Голы: Бишер — 1 (Боквист, Марун), 2:26 — 1:0. Карло — 1 (Дебраск, Линдхольм), 25:47 — 2:0. Дебраск — 1 (бол., Макэвой, Маршан), 35:02 — 3:0. Дебраск — 2 (бол., Маршан, Макэвой), 37:34 — 4:0. Кампф — 1 (Девар, Ривз), 41:39 — 4:1. Фредерик — 1 (п.в., Пастрняк), 57:52 — 5:1.
Вратари: Суэймен (46:37 — 46:56) — Самсонов (56:40 — 57:52).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 24 (12+9+3) — 36 (11+13+12).
Наши: — - Любушкин (14.48/0/0).
21 апреля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
Счет в серии: 1-0.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 0
|1 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
|1 - 0
|21.04
|00:05
|
Каролина – Айлендерс
|3 : 1
|21.04
|03:00
|
Бостон – Торонто
|5 : 1
|21.04
|19:30
|
Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|21.04
|22:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|81
|144
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|82
|140
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|82
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|82
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|80
|56
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41