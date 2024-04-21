«Бостон» обыграл «Торонто» в первом матче серии, Самсонов пропустил четыре шайбы

«Бостон» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Торонто» со счетом 5:1.

В составе «Брюинз» 3 (2+1) очка набрал Джейк Дебраск, еще по шайбе забросили Джон Бичер, Брендон Карло и Трент Фредерик. У «Мэйпл Ливз» гол на счету Давида Кампфа, вратарь Илья Самсонов отразил 19 бросков из 23.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 23 апреля.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Бостон» — «Торонто» — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Бишер — 1 (Боквист, Марун), 2:26 — 1:0. Карло — 1 (Дебраск, Линдхольм), 25:47 — 2:0. Дебраск — 1 (бол., Макэвой, Маршан), 35:02 — 3:0. Дебраск — 2 (бол., Маршан, Макэвой), 37:34 — 4:0. Кампф — 1 (Девар, Ривз), 41:39 — 4:1. Фредерик — 1 (п.в., Пастрняк), 57:52 — 5:1.

Вратари: Суэймен (46:37 — 46:56) — Самсонов (56:40 — 57:52).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 24 (12+9+3) — 36 (11+13+12).

Наши: — - Любушкин (14.48/0/0).

21 апреля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Счет в серии: 1-0.