«Бостон» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Бостон» победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» занимает второе место в таблице Восточной конференции с 33 очками в 22 матчах.

«Сан-Хосе» идет на последней, 16-й строчке Западной конференции с 12 очками в 23 играх.